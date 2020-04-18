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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 08:07

الشامي: لا فرق بين تصريحات غريفيث وتحالف العدوان

الشامي: لا فرق بين تصريحات غريفيث وتحالف العدوان
وأشار الشامي، إلى أن مبعوث الأمم المتحدة يتدخل ليشكل غطاءً للمغالطة الإعلامية لقوى العدوان.. موضحاً أن تصعيد العدوان عسكريًا منذ إعلانه وقف النار المزعوم هو الأكبر منذ فترة ما قبل هذا الإعلان.

وأضاف “كل ما أراد العدوان التصعيد عسكريًا يسعى لمغالطة الرأي العالم العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام.. مؤكداً أن خيار القوى الوطنية هو الصمود والتصدي ومواجهة خطوات قوى العدوان.. قائلاً ” لن نقبل إلا بالحل الشامل الكامل الذي يحفظ سيادة واستقلال اليمن”.

وأوضح ناطق حكومة الإنقاذ أن صنعاء تعي وتفهم أن المماطلة والمراوغة لا تفضي لأي حلول، ومبادرة الوفد الوطني هي الحل الصحيح للأزمة.. مؤكداً حق الرد على اعتداءات قوى العدوان وفق مسار الردع الذي رسمته القوات المسلحة.
رقم : 857374
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