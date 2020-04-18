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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 08:08

أعلى عدد وفيات في العالم وترامب: لن نصل إلى 65 ألف!

أعلى عدد وفيات في العالم وترامب: لن نصل إلى 65 ألف!
ويتعرض ترامب لانتقادات كبيرة من خصومه السياسيين والناشطين المدنيين بسبب إدارته السيئة لأزمة فيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في امريكا حتى الساعة 710 آلاف مصاب، كما وصل عدد الوفيات الى 37158 كأعلى عدد وفيات في العالم.

وأضاف ترامبؤ خلال المؤتمر الصحفي أمس الجمعة أنه سيتم توفير أكثر من خمسة ملايين اختبار للفيروس القاتل كل أسبوع، بهدف الإسراع في إعادة فتح البلاد.

وأعلن عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

وقال ترامب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين إن "هؤلاء أناس رائعون وهم أمريكيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله". وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار على شكل مدفوعات مباشرة.
رقم : 857376
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