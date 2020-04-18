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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 08:10

589 وافدا يمنيا يغادرون مراكز الحجر الصحي بالعاصمة صنعاء

589 وافدا يمنيا يغادرون مراكز الحجر الصحي بالعاصمة صنعاء
وأوضح تقرير صادر عن إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة بصنعاء، أن 513 وافدا غادروا مركز الحجر الصحي بكلية المجتمع بمنطقة قحازة و35 من ثومة بمنطقة نهم و27 من هران بأرحب وتسعة من مركز غضران ببني حشيش، بالإضافة إلى أربعة وافدين من المعهد المهني بهمدان، ووافد واحد من المعهد المهني بجحانة.

وبين التقرير أن مراكز الحجر الصحي بالمحافظة استقبلت منذ بدء الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا وحتى 15 أبريل الجاري، 658 وافدا، من بينهم 275 من الجنسية الاثيوبية و50 من سوريا، بالإضافة إلى سبعة من جنسيات أخرى.

وأشار التقرير إلى أن جميع الوافدين إلى تلك المراكز حضوا بالرعاية اللازمة صحيا إلى جانب توفير احتياجاتهم من الغذاء والإيواء، لافتا إلى دور المجالس المحلية والفرق الأمنية وفرق الاستجابة السريعة والمجتمع في تعزيز الإجراءات الوقائية من الوباء ومكافحة المتسللين.
رقم : 857378
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