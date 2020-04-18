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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 08:21

روحاني:ينبغي مواصلة طرح اسهم الشركات الكبيرة بالبورصة

روحاني:ينبغي مواصلة طرح اسهم الشركات الكبيرة بالبورصة
وخلال اتصاله الهاتفي مع وزير الاقتصاد والمالية الجمعة، اشاد الرئيس روحاني بجهود جميع المعنيين في البورصة والاوراق المالية لتوفير الارضية وتسهيل طرح اسهم شركة "شستا" (شركة استثمارات الضمان الاجتماعي) بصفتها شركة اقتصادية قابضة وكبيرة وقال، انه ينبغي الاستمرار في طرح اسهم الشركات الكبيرة في البورصة وازالة العقبات المحتملة في هذا المسار سريعا.

واضاف، انه على وزارة الاقتصاد ومجموعة البورصة العمل للتعريف بالبورصة للمجتمع كسوق كبيرة يمكن الثقة بها والاعتماد عليها للاستثمارات المبدئية والموثوقة وباقل نسبة من الخطورة بغية الحيلولة دون توظيف استثمارات المواطنين في اسواق لا يمكن الاعتماد عليها وغير منتجة.

من جانبه قدم وزير الاقتصاد والمالية شرحا حول احدث الاجراءات فيما يتعلق بتسهيل واستمرار طرح اسهم الشركات الكبيرة في البورصة.
رقم : 857385
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