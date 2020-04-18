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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 08:39

حقيقة إصابات في صفوف متطوعي الحشد لدفن متوفي كورونا

حقيقة إصابات في صفوف متطوعي الحشد لدفن متوفي كورونا
فقد نفى مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء الثاني بالحشد الشعبي عبد الحسن الحيدري، يوم امس الجمعة، ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات اصابة بين صفوف المتطوعين من منتسبي الفرقة بفايروس كورونا.

وقال الحيدري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إن “المتطوعين لدفن جثامين المتوفين بجائحة كورونا الوبائي في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف بحالة صحية وهمة عالية وانهم يتخذون كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة”.

وأضاف أن “منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي سيبقون جنودا أوفياء لخدمة العراق والدفاع عن المقدسات وخدمة المجتمع بكافة الظروف ورهن إشارة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإمام السيد علي السيستاني دام ظله وتوجيهات سماحة الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني”.

الجدير بالذكر ان اللواء الثاني بالحشد الشعبي تطوع لتولي عملية تجهيز المتوفين بمرض كورونا الوبائي ودفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف، بعد مبادرة رئيس ديوان الوقف الشيعي بالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية لتولي هذه المهمه وفق الطرق الشرعية.
رقم : 857399
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