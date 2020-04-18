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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 08:45

امريكا.. 32 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

امريكا.. 32 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
ووفقا لأحدث بيانات الجامعة، بلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 700 ألف و282 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 36 ألف و822 شخصا.

و سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من 16 إلى 17 نيسان/أبريل، بحسب بيانات الجامعة، ووفاة 3857 شخصا وتسجيل و31 ألف و905 حالة إصابة جديدة بالمرض.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" جائحة.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 2 مليون حالة إصابة في العالم وتوفي أكثر من 146 ألف شخص.

ويتعرض ترامب لانتقادات كبيرة من خصومه السياسيين والناشطين المدنيين بسبب إدارته السيئة لأزمة فيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في امريكا حتى الساعة 710 آلاف مصاب، كما وصل عدد الوفيات الى 37158 كأعلى عدد وفيات في العالم.
رقم : 857404
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