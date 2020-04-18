مصادر: أعداد أمراء السعودية المصابين بكورونا يتزايد

وكشف المصدر أن "المستشفى التخصصي في جدة والمخصص للأمراء، لم يعد يكفِي لاستقبال حالات جديدة، لذلك تم استئجار فندقين وتخصيصهما بالكامل لهم، أحدهما فندق موفنبيك، والآخر لم أعلم اسمه حتى الآن".





وفي الثامن من نيسان/ أبريل الجاري قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن فيروس كورونا وصل إلى العائلة المالكة السعودية، ويعتقد أن قرابة 150 منهم وصل إليه الفيروس المستجد.



وأشارت إلى أن الإصابات ليست بالصفوف الأولى للعائلة المالكة حتى الآن.

ولفتت إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي، جهز ما يصل إلى 500 سرير لتدفق متوقع من العائلة المالكة، ودخل في حالة تأهب بحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة.



وأكدت الصحيفة الأمريكية أن من بين المصابين، أمير منطقة الرياض، وعضو هيئة البيعة، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وحالته في العناية المركزة وفقا لمقربين من العائلة.



ولم يصدر أي نفي رسمي لتقرير "نيويورك تايمز"، إلا أن تغريدة للأمير السعودي النشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبد بن مساعد بن عبد العزيز، فهم منها ضمنيا صحة تقرير الصحيفة.



وقال ابن مساعد المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "لنفترض أن هذا الخبر صحيح، وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض".