هدية ثمينة من كربلاء لمنتسبي الكوادر الصحية

وقال الخطابي نحن “نقدر عاليا هذه الأعمال البطولية التي يقومون بها ، والتي كان لها الأثر الفاعل مع الإجراءات التي قام بها إخوانهم في القوات الامنية بالسيطرة على هذا الوباء العالمي ، الذي أثر بشكل كبير على أكثر البلدان الغربية تقدما وتطورا من ناحية الخدمات والمنشآت الصحية “.



وأوضح إن ” هذه الأعمال ، لا تقدر بثمن، وهم يعرضون أنفسهم للخطر، سواء أثناء فحص المواطنين ، أو معالجة الحالات المصابة “.



وأضاف إن ” مبادرته في توزيع قطع الأراضي السكنية بينهم ، ماهي إلا استحقاقهم ، وهذا أقل ما نقدمه تجاههم ” ،مؤكداً إن ” هذه القطع ستشمل جميع منتسبي دائرة صحة كربلاء بمختلف عناوينهم الوظيفية “.