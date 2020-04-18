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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 12:03

تمديد حظر التجول الشامل في دبي لأسبوع آخر

تمديد حظر التجول الشامل في دبي لأسبوع آخر
وقال المكتب الإعلامي للإمارة في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر": إن "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي تقرر تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار اليوم أسبوعاً إضافياً".

وفرضت الإمارات حظر تجول ليلياً على مستوى البلاد، منذ 26 مارس الماضي؛ بسبب حملة التعقيم، لكن دبي في الرابع من أبريل وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

تمديد حظر التجول الشامل في دبي لأسبوع آخر

وأكدت اللجنة الاستمرار بالعمل بنظام تصاريح الخروج ذاته خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن "الفريق المعني بتصاريح الخروج في شرطة دبي يعمل بأقصى طاقة لإصدارها في أسرع وقت ممكن، بما ييسر على الجمهور الحصول على احتياجاتهم الغذائية والصحية وغيرها من الضروريات الطارئة والعاجلة".

وأوضحت اللجنة أن "الأمر سيبقى كما هو بالنسبة للقطاعات الحيوية والخدمات الأساسية التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين، مع بعض التعديلات البسيطة التي تم إعلانها بهدف مزيد من الحماية في ضوء تقييم التجربة خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإرشادات الوقائية".

وكانت شرطة دبي قد أجرت ،الخميس الفائت، تحديثات جديدة على تصاريح الخروج خلال فترة تقييد الحركة، الممتدة على مدار الساعة، في إطار برنامج التعقيم الوطني.

وفي آخر إحصاء لها أعلنته الجمعة، سجلت وزارة الصحة الإماراتية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 6302 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع المجموع إلى 37 حالة وفاة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 1188 حالة بعد تسجيل 93 حالة شفاء.
رقم : 857447
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