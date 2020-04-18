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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 12:06

تسليم 3 أنواع من الطائرات المسيرة إلى الجيش الإيراني

تسليم 3 أنواع من الطائرات المسيرة إلى الجيش الإيراني
وخلال مراسم تسليم مجموعة كبيرة من هذه الطائرات المسيرة ،اليوم السبت، للدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش الايراني، اشار العميد حاتمي الى ان هذه الطائرات التي تم انتاجها في ظل الطاقات الداخلية للصناعات الدفاعية وجامعات البلاد والشركات المعرفية تحظى بخصائص فريدة وقال، ان هذه المنتوجات ستغطي جانبا مهما من مهمات الدفاع الجوي والقوة الجوية وبالامكان استخدامها كطائرات هدف للدفاع الجوي وكذلك لمهمات التمويه على شبكة الدفاع الجوي المعادية.

واضاف العميد حاتمي، ان الطائرات المسيرة التي يتم تسليمها اليوم للقوة الجوية يمكنها بصفة طائرات استطلاع مراقبة تحركات العدو من مسافة ملحوظة في محيط حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع الوزير الايراني، انه بالامكان ايضا استخدام هذه الطائرات المسيرة في المهمات القتالية من خلال تزويدها بمختلف انواع القنابل والصواريخ.

واشار وزير الدفاع الايراني الى الارتفاع الجيد لتحليق هذه الطائرات المسيرة واضاف، ان هذه الطائرات المسيرة تحلق في ارتفاع ما بين 40 الى 45 الف قدم وهو ارتفاع جيد كما ان مدى تحليقها جيد ايضا.

وقال العميد حاتمي، ان الطائرات المسيرة "كرار" و"ابابيل 3" والنفاثة متعددة الاغراض، قادرة على اداء مهامها في مدى 1500 كم في سياق توفير الامن لاجواء البلاد.
رقم : 857448
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