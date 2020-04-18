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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 12:11

هذا ما ناشد به نواب كويتيون أمير بلادهم

هذا ما ناشد به نواب كويتيون أمير بلادهم
ولفت النواب في مناشدتهم، التي أرسلوها إلى الأمير ، إلى أن خطوة كهذه غير مستغربة عن أميرهم، مشددين على أهمية اتخاذها في الوقت الحالي، حتى يتمكن أبناء الكويت من العودة إلى وطنهم في ظل أزمة "كورونا".

وحول المناشدة، غرد النائب عادل الدمخي، عبر "تويتر":

هذا ما ناشد به نواب كويتيون أمير بلادهم

فيما غرد النائب ثامر السويط:

هذا ما ناشد به نواب كويتيون أمير بلادهم

‏أما النائب ماجد المطيري، فغرد قائلا:

هذا ما ناشد به نواب كويتيون أمير بلادهم

وسبق أن أصدر أمير الكويت عفوا عن عدد من المحكومين في قضايا سياسية، أبرزها قضية اقتحام مجلس الأمة، التي وقعت أحداثها في 2011.

واستفاد من هذا العفو النائبان السابقان "وليد الطبطبائي" و"فهد الخنة" والناشط "محمد الدوسري".
رقم : 857450
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