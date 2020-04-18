الأوقاف المصرية تطرد إمام زاوية

وكشفت الوزارة، في بيان نشر على بوابتها الإلكترونية، أن الوزير قرر إنهاء خدمة عبد الرحمن عبد الله عبد الحميد أحمد منصور، إمام وخطيب بإدارة أوقاف حلوان والمعصرة، بعد تمكينه والده، الدكتور عبد الله عبد الحميد أحمد منصور، وهو أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر بالقاهرة، من صعود منبر زاوية أبو عبيدة بن الجراح في حلوان، وقيامه بأداء خطبة الجمعة بها.



كما ذكر البيان أن الدكتور المذكور تلفظ "بعبارات نابية جافية تخالف كل قرارات وتعليمات وتوجيهات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وتعد تطاولا صريحًا على موظف عام أثناء تأدية واجبه الوظيفي".



وأوضحت الوزارة أن قرار إنهاء خدمة الإمام المذكور المكلف بالإشراف على غلق زاويته، جاء بسبب مخالفته لتعليمات الوزارة الصادرة بهذا الشأن.