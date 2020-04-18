إصابة ضابطين وثلاثة جنود عراقيين بانفجار عبوة بديالى

بغداد (اسلام تايمز) - افاد القيادي في الحشد العشائري العراقي محمد العبيدي ،اليوم السبت، باصابة ضابطين وثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في قاطع حنبس شمال شرق المحافظة.