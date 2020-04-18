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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 12:22
إصابة ضابطين وثلاثة جنود عراقيين بانفجار عبوة بديالى
وقال العبيدي إن “ضابطين و3 جنود اصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة قرب منزل مهجورة في اطراف قرية حنبس شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة)”.
واضاف العبيدي،ان “حالة المصابين مستقرة”، مؤكدا أن “تنظيم داعش الارهابي يقف وراء الجريمة”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
857455
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