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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 12:24

مصر.. بابا الكنيسة القبطية يدعو المواطنين للمكوث في بيوتهم

مصر.. بابا الكنيسة القبطية يدعو المواطنين للمكوث في بيوتهم
ومع اقتراب عيد الفصح المسيحي، قال البابا، خلال عظة الجمعة العظيمة، ألقاها بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون: "رغم أنها أيام أعياد علينا أن نلتزم بالجلوس في البيت لأن بلادا أخرى استهانت بهذا الأمر ووصلت لمرحلة صعبة".

وأضاف بابا الكنيسة القبطية: "وجودنا في البيت ومتابعتنا للصلوات نعيشها بصورة شخصية. أما أنا وبيتي فنعبد الرب.. أحب أن أنتهز هذه الفرصة وأهنئ كل بيت داخل وخارج مصر ونحن نصلي لأجل سلام العالم وأن يرفع الله هذا الوباء ويعطينا سلاما وهدوءا ويحفظ العالم وبلادنا وربنا يحفظكم، وباسم كل الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة نهنئ الجميع".
رقم : 857456
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