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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 13:02

الصحة اللبنانية توضح موعد تخفيف إجراءات التعبئة العامة

الصحة اللبنانية توضح موعد تخفيف إجراءات التعبئة العامة
مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، شرح في فيديو على يوتيوب المعطيات التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الإستمرار بإجراءات التعبئة العامة أو تخفيفها تدريجياً، مشيراً إلى ان هذا الأمر مرتبط بانتشار فيروس كورونا.

ولفت عمار إلى ان وزارة الصحة بدأت بسحب عينات عشوائية للأقضية التي لم يسجل فيها أي حالة للتأكد من خلوها من الفيروس، ومن المناطق التي يوجد فيها مجموعة من العدوى المجهولة المصدر، إضافة إلى زيادة عدد الاختبارات إلى أكثر من 1000 بشكل يستهدف الناس الذين يكونون اكثر احتمالا بالإصابة.

كما شرحت مديرة البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية، السيدة لينا ابو مراد عن التطبيق الخلوي لوزارة الصحة وأهميته في المساهمة في تشخيص عدد أكبر من الحالات من خلال symptoms checker مشخص العوارض الذاتي.
رقم : 857461
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