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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 13:07

الكويت تهدد مخالفي حظر التجوال بالملاحقة القانونية

الكويت تهدد مخالفي حظر التجوال بالملاحقة القانونية
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحفي أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة سير بعض المواطنين والمقيمين في الأماكن المخصصة للمشي داخل المناطق السكنية بعد انتهاء ساعات الحظر الجزئي، التي تبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي".

وأكدت أن هذا التصرف "يعرضهم للمساءلة القانونية لمخالفتهم قرار حظر التجول".

الكويت تهدد مخالفي حظر التجوال بالملاحقة القانونية

وأوضحت أن قرار حظر التجول الجزئي في البلاد يشمل المياه الإقليمية، ومناطق الشاليهات والحيازات الزراعية، بالإضافة إلى المناطق السكنية.

ودعت مرتادي مناطق الشاليهات والمزارع إلى عدم التنقل بأي شكل من الأشكال، سواء بالمشي على الأقدام من موقع إلى آخر، أو بالسير على الشاطئ، أو بركوب السيارات الصغيرة (غولف كارت) وما شابهها.

وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الحظر الجزئي وأوقاته تجنباً للمساءلة القانونية.

وأفادت أن الإدارة العامة لخفر السواحل التابعة لقطاع أمن الحدود تتابع تطبيق قانون الحظر الجزئي في المياه الكويتية الإقليمية.

وأشارت إلى أنها "رصدت بعض المواطنين قاموا بتأجير القوارب والقيام في نزهات بحرية، في حين أن تعليمات السلطات الصحية واضحة بضرورة الالتزام في المنازل وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى واتباع الإجراءات المنظمة".

وسجلت الكويت حتى آخر إحصائية رسمية 1658 إصابة بكورونا. وبلغ إجمالي المتوفين بسبب المرض 5 حالات، وعدد المتعافين من المرض 258 حالة.
رقم : 857463
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