الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 نيسان 2020 ساعة 14:29

السودان: خلاف بين البرهان والقادة المدنيين في المجلس السيادي

السودان: خلاف بين البرهان والقادة المدنيين في المجلس السيادي
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الخلاف بين القادة المدنيين والبرهان وقع حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الخرطوم ، ما يعني أن هناك خلاف في وجهات النظر بين قادة البلاد العسكريين والسياسيين .

وأعلن رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يوم الخميس، أنه أقال محافظ الخرطوم الفريق أحمد عبدون حمد، لأنه تحدي أمر حكومي بإلغاء صلاة الجمعة في الخرطوم.

في سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السفير دونالد بوث، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقف خلف حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية في السودان.

ووفقا لـ"نيويورك تايمز" قال بوث: "نحن ندرك أنها تمثل حلا وسطا بين المدنيين والعسكريين. كلاهما كان لهما دور فعال في إنهاء ديكتاتورية عمر البشير"، وأضاف "الحكومة تحتاج الآن إلى حماية الشعب السوداني من جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح مسؤولون مدنيون في وقت سابق، أن الفيروس وضعهم في وضع غير مثالي، حيث بات من غير الممكن حشد المؤيدين.

وكان الجيش السوداني، قد نفى في وقت سابق، وجود تحركات لتنفيذ انقلاب عسكري في البلاد، مع الذكرى الأولى للاعتصام بمحيط القيادة العامة في 6 أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، في تصريحات مع وكالة "الأناضول": "لا توجد إرهاصات انقلاب، ولا توجد اعتقالات، والقوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي".
رقم : 857478
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
18 نيسان 2020
كذبة سعودية اسمها
كذبة سعودية اسمها 'الهدنة'
18 نيسان 2020
لحظات قیِّمة من حياة الحاج قاسم سلیماني
لحظات قیِّمة من حياة الحاج قاسم سلیماني
18 نيسان 2020
روحاني:ينبغي مواصلة طرح اسهم الشركات الكبيرة بالبورصة
روحاني:ينبغي مواصلة طرح اسهم الشركات الكبيرة بالبورصة
18 نيسان 2020
العميد حاتمي: الحضور العسكري الأميركي بالخليج العربي يؤجج التوتر
العميد حاتمي: الحضور العسكري الأميركي بالخليج العربي يؤجج التوتر
17 نيسان 2020
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
17 نيسان 2020
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
17 نيسان 2020
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
17 نيسان 2020
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
17 نيسان 2020
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
17 نيسان 2020
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
16 نيسان 2020
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
ورقة عباس التهديدية تنقلب ضدّه.. و‘‘إسرائيل‘‘ تتهم الفلسطينيين بالعنصرية!
16 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن