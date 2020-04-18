حركة حماس: واثقون أنّ موعد حرية الأسرى قد اقترب

وأعرب العاروري، في برقيةٍ مصورةٍ وجهها للأسرى في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، عن أمله ألا تنتهي هذه السنة إلا وقد عاد الأسرى إلى أهلهم معزّزين مكرّمين، وقال: "يرونه بعيدًا، ونراه قريبًا".



وأضاف: "إنّ الأسرى الأحرار الأعزة المحررين قريبًا من سجون الاحتلال وأهلهم وزوجاتهم وأبناءهم وآباءهم وأمهاتهم، هم عنوان الشرف والعزة والفخر لشعبنا الفلسطيني كلِّه، ولا فرحة تعدل في قلوب أبناء شعبنا فرحة تحرير الأسرى".



وطمأن العاروري الأسرى الأحرار أنّ حريتهم القريبة ستكون عنوان الانتصار والتحرير، "ورسالتكم ليست بحاجة للتأكيد عليها، فأنتم محطّ الإجماع عند شعبنا وأمّتنا وكلّ أحرار العالم".



وشدّد على أنّ موضوع تحرير الأسرى يحتلّ سُلّم أولويات حركة حماس منذ انطلاقتها، ولا تزال هذه الأهمية مستمرّة؛ "لأنّ موضوع تحرير الإنسان من قيد المحتلّ والسجّان هو عنوان جدّية ومصداقيّة المقاومة على إنجاز أهدافها".



وقال: "العمل على تحريركم بالنسبة لنا واجبٌ وشرفٌ لا نختبئ منه بل نجهر به، وسنعمل كلّ ما يلزم لإنجاز هذه المهمّة المقدّسة، وأجركم بإذن الله محفوظٌ في الدنيا والآخرة أجرًا ورفعةً وعزةً وكرامة".



ووافق أمس الجمعة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، في وقت يرسف في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6 آلاف أسير، يواجهون خطر مرض فيروس كورونا من ناحية، وبطش السجان الظلم والاحتلال المجرم من ناحية أخرى.