الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1374 حالة جديدة للاصابة بفيروس "كوفيد-19" مما يرفع العدد الاجمالي للمصابين الى 80868 لغاية الان.



واضاف، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 55987 شخصا بما نسبته 70 بالمائة من المصابين بالمرض.



وقال جهانبور بان عدد المتوفين بسبب المرض خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 73 شخصا ليرتفع عدد المتوفين الى 5031 شخصا لغاية الان.



ويشير عدد الوفيات خلال اليوم الاخير الى استمرار وتيرة انخفاض الوفيات لليوم السابع على التوالي، من 125 يوم السبت الماضي الى 117 و 111 و 98 و 94 و 92 و 89 خلال الايام التالية له.



واوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ان 3513 شخصا من المصابين هم الان في العناية المركز نظرا لحالتهم الصحية الحرجة.



وقال انه تم لغاية الان انجاز 330 الفا و 137 عملية اختبار لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.