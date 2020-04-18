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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 14:47

الصين ترسل 18 طنا من المساعدات الى العراق

الصين ترسل 18 طنا من المساعدات الى العراق
وقال الكعبي في تصريحات  إن "هناك تواصلا مع عدد من العراقيين في الصين وأبلغوننا بتجهيز أكثر من 18 طنا من المساعدات المختلفة لوزارة الصحة العراقية، خاصة بالوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف، ان "العراق سيرسل طائرات خاصة من الخطوط الجوية والجيش العراقي والقوة الجوية لجلب تلك المساعدات، وسنكون في استقبالهم بمطار بغداد".

وأشاد الكعبي بـ"التكافل الاجتماعي الذي حصل في العراق والذي لم يحصل مثيله في كل البلدان، حيث خفف بنسبة 50 بالمئة من الأزمة الحاصلة في البلد ونقص الأموال"، مستدركاً أنه "على الرغم من ذلك، لم يصل بنا هذا القطاع الى بر الأمان ما لم تكن هناك إجراءات وقائية ملزمة للمواطن وصارمة في الوقت نفسه".
رقم : 857486
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