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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 16:49

الحرس الثوري يرسل حزما معيشية للمناطق النائية جنوب البلاد

الحرس الثوري يرسل حزما معيشية للمناطق النائية جنوب البلاد
وقال الادميرال تنكسيري في تصريح له اليوم السبت، انه وبهدف دعم المعوزين والمتضررين بسبب تفشي فيروس كورونا قامت اللجنة المركزية للحرس الثوري في بندرعباس باعداد 500 حزمة معيشية.

واضاف، ان هذه الحزم المعيشية سيتم ارسالها بواسطة المروحيات الى المناطق النائية في مدينة بشاكرد والمناطق الاقل نموا في محافظة هرمزكان.

واوضح بان هذه الحزم المعيشية تتضمن سلعا اساسية مثل الارز والزيت واللحم والدجاج والشاي واضاف، ان المقر المركزي للتعاطف والتضامن قام منذ النصف من شعبان لغاية الان باعداد وتوزيع نحو 3 آلاف حزمة معيشية بين المعوزين وستستمر هذه الوتيرة حتى النصف من شهر رمضان المبارك.

واوضح الادميرال تنكسيري بان طهران ومازندران وكيلان وفارس وبوشهر وخوزستان وهرمزكان، تعد من ضمن المحافظات التي تم فيها تشكيل لجان التعاطف والتضامن، وهي منهمكة الان في خدمة المواطنين والمعوزين.
رقم : 857513
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