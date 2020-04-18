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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 17:49

وصول 7 سفن تحمل سلعا اساسية الى ميناء جابهار الايراني

وصول 7 سفن تحمل سلعا اساسية الى ميناء جابهار الايراني
وقال آقائي في تصريح له اليوم السبت بان هذه السفن تحمل 340 الف طن من السلع الاساسية من ضمنها القمح والارز والشعير حيث سيتم تفريغها خلال الاسبوع الجاري لنقلها الى مختلف مناطق البلاد.

واشار الى ان وصول سفن السلع الاساسية الى ميناء جابهار مستمر رغم تاثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي واضاف، ان هذه السفن رست في رصيف مرفأ "الشهيد بهشتي" وان عملية التفريغ المتزامن جارية باستخدام معدات استراتيجية حديثة.

واوضح بانه في ظل عملية التفريغ السريعة لهذه السفن سيتم تسجيل رقم جديد في تفريغ سفن السلع الاساسية في موانئ البلاد وقال، ان احصائيات التفريغ والشحن خلال الشهر (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) سجلت نموا بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
رقم : 857522
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