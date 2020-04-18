سجناء الجزائر يساهمون في مواجهة كورونا

وقررت إدارة السجون فتح ورشاتها للخياطة من أجل صناعة 200 ألف قناع لتلبية احتياجات السجون لها. ويوجد في العديد من السجون الجزائرية ورشات للخياطة تستخدم لتدريب المساجين، وخاصة السجينات الراغبات في ذلك.



وهدف المبادرة الجديدة تلبية الاحتياجات الداخلية للمؤسسات العقابية، على أن يتم لاحقا توسيع العملية لتشمل خاصة القطاع الصحي.



وسيتم إطلاق عملية أخرى مباشرة بعد الانتهاء من الأولى لخياطة الألبسة الواقية لصالح العاملين في قطاع الصحة، قبل البدء في صناعة غرف للتعقيم في ثلاث مؤسسات عقابية.



وأعلنت السلطات الصحية الجزائرية، أمس الجمعة، عن تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418.