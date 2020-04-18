تقرير مستشفى بيروت الحكومي اليومي عن حالات كورونا

فأشار المستشفى في تقريره إلى أنه أجرى 160 فحصا مخبريا، أتت كل النتائج سلبية ولا تسجيل لنتائج إيجابية، وقد وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة، وتم استقبال 12 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، وتماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 99 حالة شفاء، وتم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب على شفاء المريض سريريا، وابلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي".



وأكدت التقرير أن "جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، من دون تسجيل أي حالة حرجة جديدة".