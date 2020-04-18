الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 نيسان 2020 ساعة 20:45

تقرير مستشفى بيروت الحكومي اليومي عن حالات كورونا

تقرير مستشفى بيروت الحكومي اليومي عن حالات كورونا
فأشار المستشفى في تقريره إلى أنه أجرى 160 فحصا مخبريا، أتت كل النتائج سلبية ولا تسجيل لنتائج إيجابية، وقد وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة، وتم استقبال 12 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، وتماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 99 حالة شفاء، وتم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب على شفاء المريض سريريا، وابلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي".

وأكدت التقرير أن "جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، من دون تسجيل أي حالة حرجة جديدة".
رقم : 857545
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا
18 نيسان 2020
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
18 نيسان 2020
كذبة سعودية اسمها
كذبة سعودية اسمها 'الهدنة'
18 نيسان 2020
لحظات قیِّمة من حياة الحاج قاسم سلیماني
لحظات قیِّمة من حياة الحاج قاسم سلیماني
18 نيسان 2020
روحاني:ينبغي مواصلة طرح اسهم الشركات الكبيرة بالبورصة
روحاني:ينبغي مواصلة طرح اسهم الشركات الكبيرة بالبورصة
18 نيسان 2020
العميد حاتمي: الحضور العسكري الأميركي بالخليج العربي يؤجج التوتر
العميد حاتمي: الحضور العسكري الأميركي بالخليج العربي يؤجج التوتر
17 نيسان 2020
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
قائد الثورة يبلغ تحياته إلى أفراد الجيش الايراني
17 نيسان 2020
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
الرئيس روحاني: الجيش هو شريان الحياة في الحرب والسلم
17 نيسان 2020
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
تجهيز الجيش الايراني بدبابات T-90 المحلية الصنع الخريف المقبل
17 نيسان 2020
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
وزير الصحة الايراني: اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا
17 نيسان 2020
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش ودفاعه وبمواجهة كورونا
17 نيسان 2020
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. والحكومة إلى النور قريباً
16 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن