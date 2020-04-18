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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 20:51

هنية: "صفحة مؤلمة ومؤسفة" في العلاقات مع السعودية

هنية: "صفحة مؤلمة ومؤسفة" في العلاقات مع السعودية
ووصف هنيةفي مقابلة متلفزة بأنها "مثلت دولة ارتكاز في المنطقة وفي دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، مضيفا: "لكن الحقيقة بأن الصفحة التي نحن بصددها هي صفقة مؤسفة ومؤلمة وتتناقض مع كل الأعراف والعلاقات العربية والالتزامات العربية الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وحمل هنية السلطات السعودية المسؤولية عن "اعتقال أكثر 60 أخ فلسطيني لأنهم يقومون بأعمال دعم وإسناد لشعبهم ولقضيتهم"، وعلى رأسهم أول ممثل لـ"حماس" لدى المملكة محمد الخضري.

وتابع، ردا على سؤال عما إذا كان قد تواصل مع قيادة السعودية بهذا الشأن، قائلا إنه تواصل مع السلطات السعودية بشكل مباشر ووجه "أكثر من رسالة" إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، علاوة على اتصالات "حماس" مع الأجهزة المختصة في المملكة ولجوئها إلى خدمات وسطاء دوليين بغية تسوية المسألة، مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا من المملكة على طلبه زيارتها.

وأعرب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" عن حزنه إزاء ما وصفه بالـ"تطور المؤسف" في القضية، وهو إحالة الفلسطينيين المعتقلين إلى المحاكم وتوجيه لوائح اتهام إليهم تضم اتهامات بالانضمام إلى "حركة إرهابية".

ووجه هنية رسالة جديدة إلى السعودية مشيرا فيها إلى أن هذه القضية تضر بعلاقاتها مع الشعب الفلسطيني، وناشد الرياض على الإفراج عن هؤلاء بمناسبة شهر رمضان.
رقم : 857548
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