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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 21:21

الحكومة السورية تعلن قرارا جديدا حول أوقات الحظر

الحكومة السورية تعلن قرارا جديدا حول أوقات الحظر
وبحسب مصادر قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات اعتبارا من بداية شهر رمضان القادم لصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق الحكومي وافق على إعادة افتتاح كافة المهن “التجارية” والخدمية وفق “برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم او يومين حسب كل مهنة”، وحدد الفريق الحكومي توقيت عمل هذه المهن والتي تبدأ “من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية التي يتم افتتاحها من الاحد الى الخميس من كل أسبوع وفق اشتراطات وضوابط خاصة”.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق نجاح تطبيق البطاقة الذكية في توزيع مادة الخبز في العاصمة السورية دمشق ومحافظة ريف دمشق، وأدى إلى تخفيف حدة الازدحام والتجمعات على الأفران ومراكز البيع بشكل واضح في الأيام الأولى من تنفيذه.

وذكرت “سانا” أن بيع الخبز تم عبر 1861 نقطة بيع قبل يومين على البطاقة الإلكترونية (الذكية) في دمشق وريفها موزعة على 783 نقطة في دمشق و1078 في الريف.

وجاء في تقرير الوكالة: “الآلية الجديدة يتم تطبيقها من خلال المعتمدين ولجان الأحياء
ومنافذ بيع السورية للتجارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبعض صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية إضافة إلى 28 مخبزاً عاماً و52 مخبزاً خاصاً في دمشق و33 مخبزاً عاماً و155 مخبزاً خاصاً في ريف دمشق وهو ما لاقى استحساناً لدى أغلب المواطنين الذين بدؤوا يلمسون نتائجها منذ البدء بتطبيقها لأجل تخفيف الازدحام والسرعة في الحصول على الخبز لكثرة نقاط البيع”.
رقم : 857555
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