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السبت 18 نيسان 2020 ساعة 21:42

تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب

تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب
وأصدرت وزارتا الداخلية والصحة، السبت، بلاغا مشتركا أعلنتا فيه تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة إضافية تمتد لغاية 20 مايو 2020، وذلك "في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة".

وينص القرار على أن "تظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين".

وعلى غرار المرحلة السابقة، ستواصل الجهات المختصة، حسب البلاغ، "عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع".

وأهابت السلطات العمومية المغربية "بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها".

وحتى مساء اليوم سجلت في المغرب 2670 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 137 حالة وفاة.
رقم : 857558
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