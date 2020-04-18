كورونا في الأردن..تسجيل 6 حالات جديدة وشفاء 4 حالات

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في مركز إدارة الأزمات، إن الأردن سجل اليوم، 6 إصابات جديدة، موزعة كالآتي: 4 على الحدود الأردنية، حيث تم عمل فحوصات لسائقي شاحنات ثبت إصابتهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة، أحدهم مصري الجنسية، وآخر باكستاني، والحالة الخامسة ظهرت بالفحوص العشوائية، ويتم البحث عن المخالطين وسبب الإصابة، والحالة السادسة لطفلة عمرها عامين ونصف، وهي مخالطة لأمها وأبيها المصابين في مستشفى الأمير حمزة، ووضعها العام جيد جدا.



وأضاف وزير الصحة، أنه عدد العينات المسحوبة اليوم بلغ 1836 عينة، فيما كانت حالات الشفاء 4 حالات ليرتفع العدد الكلي إلى 269 حالة، وعدد املوجودين لتلقي العلاج في المستشفيات، 137 شخصا.