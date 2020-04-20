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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 08:08

أبوظبي تلجأ الى الإقتراض لتعويض خسائر أسعار النفط

أبوظبي تلجأ الى الإقتراض لتعويض خسائر أسعار النفط
وحسب بيان دائرة المالية في أبوظبي تبلغ الشريحة الأولى للسندات (أدوات دين) نحو ملياري دولار لمدة 5 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة مليارين دولار لمدة 10 سنوات، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.

وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة على التوالي، فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية، حسب البيان.

وقام بدور مدراء اكتتاب ومحصلين مشتركين بنوك (بنك أوف أمريكا ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد)، وفق المصدر نفسه.

ويأتي إصدار سندات أبوظبي في ظل الضغوط المالية التي شكلها انتشار فيروس كورونا وتهديد الاقتصاد العالمي بالركود.

كذلك، تعتمد الإمارة بشكل رئيسي على مبيعات النفط الخام، كمصدر رئيسي للدخل، في وقت تسجل فيه أسعار النفط الخام تراجعات حادة هي الأدنى منذ قرابة 18 عاما.
رقم : 857751
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