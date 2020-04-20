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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 08:19

السودان يسترد ملايين الدولارات من رجال عهد البشير

السودان يسترد ملايين الدولارات من رجال عهد البشير
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، كان منالأصول المستردة، هيئة النقل النهري التي تقدر أصولها بنحو 450 مليون دولار.

واستردت الحكومة أيضا المئات من قطع الأراضي السكنية المسجلة بأسماء قيادات معروفة وعوائلها، تبلغ مساحتها قرابة 250 ألف متر، وتقدر قيمتها أيضا بملايين الدولارات.

وقال نائب رئيس لجنة تفكيك نظام البشير، عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في مؤتمر: "اللجنة استردت عددا من الممتلكات الكبرى، تم بيعها لرموز النظام المعزول تحت اسم الخصخصة والتخلص من القطاع العام".

وأضاف "نحن مفوضون من الثورة، واللجنة تعرف أهميتها بالنسبة للسودانيين، وهي لجنة مع لجان أخرى تسعى لتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".

وأوضح الفكي أن "قلة لا تتعدى 2% استولت على مقدرات البلاد وتركت الشعب فقيرا".

واستردت اللجنة ممتلكات منظمة "معارج للسلام والتنمية" والتي تخص أسرة الرئيس المعزول، وتمتلك 14 عقارا بينها مدارس وأندية ومحال تجارية في منطقة كافوري الراقية.

ووعدت اللجنة بالعمل خلال فترة الإغلاق الكامل للخرطوم، وعدم التوقف حتى استرداد المؤسسات الكبرى التي استولى عليها رموز النظام المعزول.
رقم : 857756
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