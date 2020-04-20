لبنان ينتقد تباطؤ المنظمات الدولية بمساعدة اللاجئين والنازحين

وقال حمد، في حوار مع قناة المنار، امس الأحد: "نحن نحمّل جميع المنظمات الدولية المسؤولية المباشرة عن تلبية نداء وزارة الصحة العامة في لبنان لوضع خطة ميدانية لمكافحة كورونا من أجل مساعدة جميع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا حتى لا تتحول تجمعات اللاجئين إلى قنبلة موقوتة".



وأضاف: "حتى تاريخه نحن في وزارة الصحة في لبنان نتعامل مع أي لاجئ أو نازح مثل معاملة المواطن اللبناني من منطلق واجب أخلاقي وإنساني وطبي".



واستدرك: "لكن ذلك لا يعفي هذه المنظمات الدولية من واجبها.. والتي حتى تاريخه لا تزال في مرحلة وضع الخطط".



وأشار الوزير إلى أنه وجه رسالة لهذه المنظمات من يومين أشار لهم فيها إلى هذا التأخر.



يذكر أن وكالة أونروا لم توفّر إلى الآن أي مساعدة للاجئين الفلسطينيين في لبنان أو للنازحين الفلسطينيين من سوريا، كما أنها لم تضع أي خطة إغاثية، واكتفت بالتصريحات.