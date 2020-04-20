المغرب: 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقا لوزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، تم حتى مساء الامس، تسجيل 170 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 2855 شخصا.



ويشير هذا الرقم إلى تراجع نسبي لوتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد مقارنة مع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في وقت سابق من الأسبوع (259 في 16 أبريل و281 في 17 أبريل)، إلا أنه أعلى من حصيلة أمس السبت، التي كانت 121 حالة.

كما أفاد الطالب بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالمرض إلى 141 شخصا.



كما ذكر أن الجهات الصحية رصدت 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 327 شخصا.



وأهابت وزارة الصحة "بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية" .

وشدد وزير الصحة، تعليقا على التطورات العامة في البلاد، على أن مختلف التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، من خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الحجر الصحي، والعلاجات الاستباقية، واستعمال الكمامات، جنبت المملكة الأسوأ حسبما افادت وكالة المغرب العربي للأنباء.