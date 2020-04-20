دهوك.. أول محافظة عراقية تستعد لاعلان الانتصار على كورونا

وسجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في عموم منطقة كردستان العراق 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء.



وأعلنت المحافظة عن "مراسم الانتصار" التي ستبدأ عند الساعة العاشرة ليلاً من مساء الأربعاء 22 نيسان، حيث ستبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق عن المدينة تزامنا مع وقوف السكان على شرفات المنازل وأسطح المنازل لإشعال الشموع ويرافق ذلك دق الأجراس في الكنائس والتكبيرات في الجوامع.



كما ستطلق المفرقعات النارية من على جبل زاوه الواقع جنوب شرق المدينة وسيتم اشعال شعلة بارك نوروز من قبل مجموعة من الرياضيين.



وستشارك في هذه الاحتفالات سيارات الشرطة التي ستجول الشوارع وتطلق صفارات الانذار اضافة الى اعداد اغنية خاصة بهذه المناسبة تعبر عن الفلكلور الدهوكي.



ويوم أمس، نشر الموقع الرسمي لحكومة منطقة كردستان العراق آخر تحديث لمصابين بفيروس كورونا في محافظات كردستان العراق الاربع.