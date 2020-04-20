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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 09:44

لبنان: 5 إصابات بكورونا من عائلة واحدة وشفاء 3 حالات

لبنان: 5 إصابات بكورونا من عائلة واحدة وشفاء 3 حالات
وجاء في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، أنه أجري 227 فحصًا مخبريًا سجلت 5 إصابات من عائلة واحدة، وأتت النتائج الأخرى سلبية.

واضاف أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفىوصل إلى 26 إصابة.

واشار الى أنه تم استقبال 13 حالة مشتبهًا بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

ولفت التقرير الى أنه تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض.

وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تمامًا من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 102 حالة شفاء.

واضاف التقرير أن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.
رقم : 857782
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