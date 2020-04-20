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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 09:45
ما هو الوضع الصحي للشيخ عبد الامير قبلان؟؟
وأكد المكتب الاعلامي، أن رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان “بصحة جيدة، وبالتالي ما يرد من إشاعات محض افتراء لا تمت للواقع بصلة”.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد روجوا شائعة "وفاة" الشيخ عبد الأمير قبلان .
مصدر :
موقع خبريّ اسلام تایمز
رقم :
857783
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