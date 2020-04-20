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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 09:46

الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة

الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
وخلال جولته التفقدية لتقييم منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري المتمركزة في مناطق العمليات في غرب البلاد، قال العميد رحيم زادة: الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو مراجعة مستوى جاهزية شبكة الدفاع الجوي المتكاملة وتنسيق منظومات الدفاع في الجيش والحرس الثوري المتمركزة في المنطقة الغربية من البلاد.

واضاف: ومن بين أهدافنا في هذه الجولة التحقق من دقة تنفيذ التعليمات الصادرة عن مركز عمليات الدفاع الجوي والقدرة التشغيلية لمنظومات ومعدات الدفاع الجديدة والمطورة في مجالات الرادار والصواريخ والاستخبارات في غرب البلاد.

واردف نائب قائد مقر "خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي قائلا: ومع ذلك تتم مراقبة الأداء الحالي وجاهزية منظومات الدفاع عبر الإنترنت، وفي الوقت الحالي يتم مراقبتها من قبل مركز عمليات الدفاع الجوي في البلاد.

وأكد العميد رحيم زادة أن جميع تحركات البلدان الاجنبية تخضع للرصد والمراقبة عن طريق شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، مضيفا: بالنظر إلى التحركات الأخيرة للقوات الاجنبية في الدول المجاورة غرب الجمهورية الاسلامية الايرانية، إن مستوى إتقان وضمان قدرة منظومات الدفاع الجوي في هذه المنطقة مهم للغاية، وخلال هذه الجولة الميدانية سيتم إجراء الدراسات اللازمة في هذا المجال.
رقم : 857784
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