ظريف يصل العاصمة السورية دمشق

في هذه الاثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قبل قليل ان وزير الخارجية سيبحث ابرز القضايا الدولية مع المسؤولين في سوريا وخصوصا قمة استانا.



وكان موسوي قد أعلن في وقت سابق الاحد، بان الوزير محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة الى دمشق یوم غد (اليوم) الاثنين.



وقال موسوي في تصريح له، ان ظريف سيقوم خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا باجراء محادثات مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية وليد المعلم.



واضاف، ان وزير الخارجية الايراني سيبحث خلال الزيارة بشان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة وكذلك احدث التطورات السياسية والميدانية في سياق مكافحة سوريا للارهاب.