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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 11:03

البرهان يتحدث بعد انباء عن خلافات مع رموز نظام البشير

البرهان يتحدث بعد انباء عن خلافات مع رموز نظام البشير
وقال البرهان في كلمة له خلال لقاء بمقر القيادة العامة للجيش، إن "البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب العمل لمجابهة الضائقة الاقتصادية والمعيشية والظروف الصحية من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين".

وشدد على أن "مكونات المنظومة الأمنية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) متوحدة ومتماسكة، لقطع الطريق أمام أي جهة تسعى لاختراق مكوناتها والتشكيك في قوميتها أو ولائها للوطن".

وتابع: "من يروج للشائعات هدفهم الحيلولة دون قيام هذه المنظومة بأي أدوار إيجابية تعبر بالبلاد من هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق أهداف الثورة"

وذكرت وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء الماضي، أن البرهان أصدر قرارًا بإنهاء انتداب 68 ضابطًا يتبعون الجيش من قوات "الدعم السريع"، وعودتهم إلى الجيش. وأضافت أنه يوجد تباين كبير بين البرهان ودقلو بشأن ملفات، أبرزها التعامل مع رموز نظام البشير.

و"الدعم السريع" هي قوات قتالية كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير، ثم أُلحقت بالجيش قبل يناير/ كانون الثاني 2017، وتواجه اتهامات بأعمال قتل وقمع، خاصة خلال الاحتجاجات على البشير، لكنها تنفي صحتها.
رقم : 857799
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