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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 13:10

كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا
وذكرت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية في البلاد أن عدد الوفيات بلغ 236 ، بزيادة حالتين عن اليوم السابق، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8114 ، بزيادة 72 حالة عن يوم أمس، ليشكل المتعافون أكثر من 74% من إجمالي المصابين.

أوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج بلغ 1006، ليشكل 9.4% من إجمالي الإصابات الـ10674 المسجلة في البلاد، حسب وكالة "يونهاب".

وأشارت إلى أن 61 حالة قادمة من الخارج أدت إلى 157 إصابة محلية، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة محلية ناتجة من الإصابات الوافدة منذ 1 أبريل بعد تشديد إجراءات الدخول للقادمين من الخارج.

ومع تأرجح عدد الإصابات اليومية بكورنا عند مستوى 20 أو أقل معظمها لأشخاص قادمين من الخارج، خففت السلطات قواعد التباعد الاجتماعي، وبدأ الكوريون الجنوبيون في العودة للعمل والازدحام في المراكز التجارية والحدائق وملاعب الجولف وبعض المطاعم.

وأنهى عدد متزايد من الشركات سياسة العمل من المنازل أو خففها في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من استمرار شركات كثيرة في تطبيق ساعات عمل مرنة والحد من التنقل والاجتماعات المباشرة.

ومددت كوريا الجنوبية سياسة التباعد الاجتماعي 16 يوما أخرى أمس الأحد، ولكنها منحت بعض التخفيف للمنشآت الدينية والرياضية التي فرضت عليها سابقا قيودا صارمة.
رقم : 857819
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