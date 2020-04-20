الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس المحتلتين

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر أمير محمود من العيسوية والشاب محمد أحمد أبو ناب من حي راس العامود بعد اقتحام منزليهما في القدس المحتلة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب موسى محمد العمور (22 عامًا)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا واعتقلت ثلاثة شبان هم بشير سلامة الحروب، ومحمد داود الحروب، ومحمد وائل الحروب، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وكانت سلطات الاحتلال قد أجلت الإفراج عن الأسير "مجد محمود عجوري" من مخيم عسكر بنابلس رغم انتهاء محكوميته بزعم إلغاء قانون المنهلية.



يشار إلى أن 1300 مواطن، بينهم أطفال ونساء تعرضوا للاعتقال من قوات الاحتلال من منذ بداية العام الجاري.