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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 14:35

استخدام طائرات مسيرة لتسريع فحوص كورونا في افريقيا

استخدام طائرات مسيرة لتسريع فحوص كورونا في افريقيا
قال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لزيبلاين في بيان: "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع".

وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.

وسجلت البلاد 834 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتوفي 9 أشخاص بسبب المرض الناجم عن الإصابة بالعدوى.

وأجرت شركة زيبلاين أول رحلة لنقل عينات لإجراء فحوص الفيروس في الأول من أبريل، وستنقل الآن عينات من أكثر من ألف منشأة صحية في المناطق الريفية إلى مختبرات في العاصمة الغانية أكرا، وفي كوماسي ثاني أكبر مدن البلاد.

وتشغل الشركة بالفعل أسطولا من الطائرات المسيرة في غانا ورواندا لتوصيل الدم واللقاحات ولوازم طبية ضرورية أخرى إلى المناطق الريفية.

وقالت إن استخدام الطائرات المسيرة سيختصر وقت توصيل العينات من عدة ساعات، تحتاجها السيارات لقطع الطرق الريفية لجمعها من المستشفيات، إلى أقل من ساعة في بعض الحالات.
رقم : 857828
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