البحرين تقترض مليار دولار بسبب كورونا وأزمة أسعار النفط

ونقلت مصادر، إن "منتج النفط الخليجي (الفارسي) الصغير، الذي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفه، حصل على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية، واستخدمه لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 آذار/ مارس الماضي".



وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بعشرة مليارات دولار من بعض حلفائها الأثرياء بالمنطقة، في 2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.



وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي، إن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض، بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية، وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.



وفي أول نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.



وقالت، إن السداد الناجح يوضح قوة برنامج التوازن المالي في المملكة ومتانته.



وقالت البحرين، إنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022، في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبطة بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.



وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6 بالمئة العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6 بالمئة. ويتوقع الصندوق أن نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في 2021.