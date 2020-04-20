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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 15:25

لقاء هام يعقده المعلم وظريف في دمشق

لقاء هام يعقده المعلم وظريف في دمشق
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بها وتعزيزها، وأهمية البناء على المستوى الاستراتيجي المتميز الذي وصلت له هذه العلاقات في مختلف المجالات، وخصوصاً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه كلا الشعبين، بالإضافة إلى أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعلومات والتجارب بين الجهات المعنية في البلدين لتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر وتداعيات انتشار وباء كورونا، وتأمين ما يلزم من احتياجات ومستلزمات الوقاية والتشخيص والعلاج.

وفي هذا الشأن، أكد الجانبان خطورة استمرار الإرهاب الاقتصادي المفروض على شعبي البلدين، والمتمثل بالإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على البلدين، مؤكدين ضرورة بذل المزيد من الجهود والضغوط لرفع هذه الإجراءات أحادية الجانب ومساعدة الشعوب المتضررة على تأمين ما يلزمها لمواجهة هذا الوباء الذي يشكل خطراً على الجميع دون استثناء.

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وكانت وجهات النظر متطابقة في جميع القضايا التي تم التطرق لها.

حضر اللقاء فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين، وأيمن رعد مدير إدارة آسيا، ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين. كما حضر اللقاء السفير الإيراني في دمشق.
رقم : 857843
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