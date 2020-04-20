استمرار انخفاض عدد الأصابات بكورونا في ايران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1294 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 83 الفا و 505 حالة لغاية الان بينهم 3389 في وضع حرج.



واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 59 الفا و273 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 91 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5209 شخصا.



كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 353 الفا و12 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.