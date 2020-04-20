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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 15:28

ايران تعارض تسييس موضوع فيروس كورونا

ايران تعارض تسييس موضوع فيروس كورونا
في لقائه الصحفي اليوم الاثنين قال عباس موسوي حول موقف ايران من محاولة الولايات المتحدة نشر شائعات بأن فيروس كورونا انتشر من مختبر في ووهان بالصين: أن العالم بأسره يعاني اليوم من هذا الفيروس، وأننا ندين أي عمل سياسي يتم تنفيذه في اطار تمرير أهداف مثل الحملات الانتخابية الداخلية، والتستر على عدم الكفاءة وتضليل الرأي العام، واننا نعهد إلى المنظمات الدولية بدراسة مكان انتشار الفيروس.

العراقيل الأمريكية حالت دون منح صندوق النقد الدولي قرضا لإيران

وحول الوضع الأخير لتلقي التسهيلات المالية من صندوق النقد الدولي قال موسوي: أن إيران عضو قديم في صندوق النقد الدولي ومن الطبيعي أن تتقدم بطلب للحصول على قرض من هذا الصندوق، من ناحية أخرى، فان صندوق النقد الدولي خصص قرضا لمكافحة كورونا، الا اننا علمنا أنه تم إيقافه من خلال القيود والعراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تحت ذرائع كاذبة ومزاعم لا أساس لها.

وتابع المتحدث باسم الخارجية قائلا: أن المشاورات جارية في هذا الصدد، واننا دعونا المنظمات والمؤسسات الدولية، وكذلك صندوق النقد الدولي، إلى الامتناع عن تسييس هذا الموضوع، ونأمل أن نتمكن من الاستفادة من التسهيلات اللازمة.

ورداً على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لإعادة الطلاب الإيرانيين في الخارج، قال موسوي: إن المواطنين الإيرانيين فضلوا العودة إلى بلادهم بسبب تفشي فيروس كورونا في بعض الدول الاوروبية، ونظرا للتطورات الجيدة التي تحققت على الصعيد الصحي لمواجهة كورونا في ايران.
رقم : 857846
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