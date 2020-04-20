الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا

وفي مستهل اللقاء اليوم الاثنين، اعرب بشار الاسد عن مواساة سوريا حكومة وشعبا لضحايا فيروس كورونا في ايران.



كما نوه الرئيس السوري الى استشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، منوها بالدور الكبير الذي قام به الشهيد سليماني في محاربة الارهاب في سوريا، مثمنا وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الشعب السوري في محاربة التنظيمات الارهابية.



بدوره اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في هذا اللقاء عن شكره لمواساة الرئيس السوري بشأن ضحايا كورونا، مضيفا: انكشفت نوايا اميركا في عدم رفع الحظر الظالم عن الشعوب التي تعاني من الظروف الصعبة في مكافحة كورونا.



كما عبر ظريف عن تقديره لحضور الوفد السوري في مراسم تشييع وتأبين الشهيد سليماني، مضيفا: بالرغم من استشهاد اللواء سليماني، لن يكون هناك أي تغيير في دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للمقاومة ومكافحة الإرهاب في المنطقة.



وضمن اشارته الى الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم أمس مع المبعوث الاممي لشؤون سوريا غير بيدرسون، والمشاورات المقرر اجراؤها بين ايران وتركيا وروسيا باعتبارها الدول الضامنة لمسار عملية آستانا، بحث ظريف مع الاسد آخر التطورات على الساحة السورية ومن بينها عمل لجنة الدستور، والتطورات في إدلب، وكذلك العملية السياسية.