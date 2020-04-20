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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 16:03

الرئيس العراقي يبحث مع وفد كردي تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس العراقي يبحث مع وفد كردي تشكيل الحكومة الجديدة
وقال الرئاسة العراقية في بيان ان ، رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ب‍بغداد، وفد حكومة منطقة كردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب.

وأكد الرئيس خلال اللقاء، ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين وتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وشدد على أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان، والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات الضرورية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة.

بدوره ، أكد الوفد حرص حكومة كردستان العراق على إيجاد تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية لكافة القضايا العالقة بما يرسخ التعاون والعمل المشترك من أجل تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها العراق.

كما تم، في اللقاء، بحث سبل مواجهة وباء كورونا المستجد، والتنسيق المشترك للحدّ من انتشار هذه الجائحة وضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية وإسناد الكوادر الطبية.
رقم : 857852
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