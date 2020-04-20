حكومة الوفاق تكثف غاراتها داخل مدينة ترهونة شرقي طرابلس

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق محمد قنونو، اليوم الأثنين، إن سلاح الجو الليبي نفّذ ضربات جوية استهدفت آلية عسكرية مصفحة وعناصر من قوات حفتر بمنطقة المصابحة في ترهونة تمهيدا لتقدم القوات البرية.