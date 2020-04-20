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الاثنين 20 نيسان 2020 ساعة 17:29
النقل السورية تعلن عن رحلات عارضة لهذا السبب..
وقالت الوزارة إنه يمكن للراغبين بشحن البضائع والمواد المسموح نقلها حصراً التواصل مع السورية للطيران لتأمين شحنها من وإلى سورية عبر مطار دمشق الدولي .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
857859
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