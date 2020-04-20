ائتلاف 14 فبراير في البحرين ينعى أحمد ميرزا الكراني

وقال الائتلاف في بيان النعي أمس الاحد إنّ الفقيد رحل وهو يجاهد في سبيل وطنه، مغتربًا عن بلده الذي كان ينشد أن يراه حرًا مستقلًا، كما أنّه كان من المبادرين في خدمة الزوار البحرانيّين العالقين في مشهد، حتى وافته المنيّة محتسبًا صابرًا على غربته وبعده عن أهله وأحبّته.



وسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بالمغفرة والرحمة ويسكنه فسيح جنّاته، ويحشره مع محمد وآل محمد الطيبين الأطهار، وأن يمنّ على أهله ومحبيه وإخوته في المهجر بالصبر والسلوان.



وكان الكرّاني قد وافته المنيّة إثر سكتة قلبيّة فجر يوم الأحد في مدينة مشهد المقدّسة في الجمهوريّة الإسلاميّة.